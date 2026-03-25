قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم محافظات شمال البلاد شهدت صباح اليوم تساقط أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، ووصلت في بعض المناطق إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد.

وأشارت "غانم" في بث مباشر لمصراوي، إلى أن القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمدن القناة أيضًا سجلت هطول أمطار قوية خلال الساعات الماضية، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

موعد ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي في مصر

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تمر بمرحلة ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تأثير منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على البحر المتوسط، يتحرك من الغرب إلى الشرق.

وذكرت أن الأمطار الغزيرة والرعدية ستستمر خلال الساعات القادمة، خاصة على السواحل الشمالية مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

تأثير الأمطار على المحافظات الأخرى

ولفتت منار غانم، إلى امتداد الأمطار الغزيرة إلى محافظات الوجه البحري مثل المنوفية والغربية والشرقية، إلى جانب القاهرة الكبرى وبني سويف والمنيا وأسيوط، مؤكدة أن كميات الأمطار عالية جدًا، ويجب توخي الحذر من تجمعات المياه والسيول في شمال البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة نتيجة الطبيعة الجغرافية والجبلية.

نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة

وكشفت منار غانم، أن الرياح النشطة في محافظات الصعيد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، خاصة في ساعات النهار والليل.

وتابعت "غانم" أن هذه الحالة الجوية تشبه ظروف الشتاء القارس، بالرغم من دخول فصل الربيع، وهو ما يعكس تأثير التغير المناخي على الطقس المحلي.

نصائح مهمة للمواطنين بشأن أزمة الطقس السيء

وحثت عضو المركز الإعلامي المواطنين على اتباع عدد من الاحتياطات أثناء الأمطار الغزيرة والرعدية، وجاءت على النحو التالي:

- تجنب الوقوف بجوار الأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة.

- القيادة بهدوء والابتعاد عن تجمعات مياه الأمطار في الشوارع.

- عدم تصوير ظواهر البرق والرعد لتجنب الصواعق الكهربائية.

- متابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولًا بأول للحصول على التحديثات الدقيقة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن الهيئة تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، وأن فرص سقوط الأمطار ستتكرر بشكل متقطع خلال اليوم في أغلب محافظات شمال البلاد، بينما سيستمر تأثير الرياح والأتربة في محافظات الصعيد حتى يوم الجمعة.

