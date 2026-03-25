توقع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري السابق، الدكتور توفيق عكاشة، تصعيد الولايات المتحدة لعملياتها العسكرية لتشمل تدخلًا بريًا واسعًا في إيران، بهدف إسقاط النظام الحاكم الذي وصفه بأنه "نظام سرطاني وجب استئصاله".

وأوضح عكاشة، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "استوديو العرب" الذي يقدمه السياسي والإعلامي معتز عبد الفتاح عبر قناة "المشهد"، أن الرئيس الأمريكي ترامب يمارس خداعًا استراتيجيًا بالتنسيق مع الاستخبارات المركزية، مشيرًا إلى أن الشروط الأمريكية لوقف إطلاق النار هي ذاتها التي رفضتها طهران سابقًا.

اجتياح بري

وأكد عكاشة أن السيناريو القادم سيتضمن قصفًا جويًا عنيفًا يمهد لتدخل بري أمريكي وإسرائيلي، متوقعًا اندلاع ثورة شعبية في شوارع إيران بمجرد انهيار قبضة الأمن الداخلي تحت وطأة الحرب.

وأضاف أن بقاء النظام الإيراني الحالي يعني حتمية اندلاع حروب مستقبلية، رافضًا فكرة الاعتماد على المسكنات الدبلوماسية في التعامل مع طهران.

تحرير الجزر

وشدد عكاشة على ضرورة استغلال الموقف لتحرير الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة في مضيق هرمز بالكامل، معتبرًا إياها نقاط ضعف عالمية ونقاط قوة إيرانية يجب انتزاعها.

ودعا عكاشة الدول العربية إلى تبني موقف دبلوماسي صارم يضع قضية الجزر كعمود فقري في أي مفاوضات قادمة، مؤكدًا أن الترسانة الإيرانية صُنعت في الأساس لتهديد العرب ودول الخليج وليس إسرائيل.