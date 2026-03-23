زف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، بشرى سارة، حيث كتب منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول سقوط الأمطار على شمالي مصر.

وقال شراقي: رغم انتهاء فصل الشتاء جغرافيًا وبداية الربيع 21 مارس إلا أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى هطول أمطار غالبا خفيفة ولكن لفترات طويلة من ليلة الأربعاء 25 مارس 2026 وطوال النهار على معظم مناطق شمالى مصر من الساحل الشمالى - السلوم إلى رفح - وتمتد إلى الداخل فى الدلتا والوادى حتى المنيا، وسيناء بالكامل، وفى الصحراء الغربية حتى سيوة والواحات البحرية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وتساقط خفيف جدا على بعض محافظات الصعيد، وينصح بعض خبراء الرى بوقف الرى بالغمر حاليا للاستفادة من الأمطار المتوقعة فى مناطق شمالى مصر حتى المنيا.

وأضاف شراقي: هذه الأمطار هى المصدر الرئيسى لسكان السواحل فى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وينتظرونها غالبا فى الشتاء، ويتم من خلالها شحن الخزانات الجوفية، وتخزين كمية فى خزانات السدود الصغيرة المتعددة لاستخدامها طوال العام فى الشرب والزراعة، منها سد الروافعة فى شمال سيناء وسعته حوالى 5 مليون متر مكعب.