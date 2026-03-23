شهدت قرية كفر أباظة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات جيرة إلى اشتباكات دامية. وأسفرت أحداث كفر أباظة عن مقتل شابين وإصابة ثالث بطلقات نارية، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

ضحايا كفر أباظة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول جثتين إلى مستشفى بلبيس، وهما الشاب "شعبان م." البالغ من العمر اثنين وعشرين عامًا، و"حمادة م." البالغ خمسة وثلاثين عامًا. ولفظ المجني عليهما أنفاسهما الأخيرة إثر إصابتهما بطلقات خرطوش أودت بحياتهما في الحال.

وفي سياق متصل، استقبل المستشفى الجامعي بالزقازيق المصاب "محمد ا." البالغ من العمر ثلاثة وأربعين عامًا. وتبين من الفحص الطبي إصابة المذكور بطلق خرطوش في الساقين خلال مجريات الاشتباكات الدامية.

تحريات كفر أباظة

كشفت التحريات الأولية وشهادات الأهالي أن المشاجرة اندلعت داخل عزبة الحكر بسبب خلافات سابقة بين الجيران.

وتصاعد الموقف سريعًا إلى اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم.

وانتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة إلى موقع الحادث برفقة فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة المبدئية للجثتين.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المتورطين لسرعة ضبطهم.

محيط كفر أباظة

نُقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية. وتولى الطب الشرعي إعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط القرية في محاولة للسيطرة على الأوضاع. وتهدف هذه التعزيزات الأمنية إلى منع تجدد الاشتباكات أو وقوع أعمال انتقامية بين الأطراف المتنازعة.