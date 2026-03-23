خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة

كتب : مصطفى حمزة

03:47 م 23/03/2026

أحمد الفيشاوي في فيلم سفاح التجمع

شهدت أزمة فيلم "سفاح التجمع" تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قرار الرقابة على المصنفات الفنية بسحب تراخيص عرض الفيلم، وإيقاف عرضه بعد ساعات من طرحه في ليلة وقفة عيد الفطر مساء الخميس الماضي.

وتحدث مصدر مقرب من صناع الفيلم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن تطورات أزمة سحب فيلم "سفاح التجمع" ومصير العمل.

مصير فيلم "سفاح التجمع"


وقال المصدر: "هناك بالفعل مفاوضات جارية لحل أزمة عرض فيلم (سفاح التجمع)، وأوشكت على النهاية والوصول إلى اتفاق مع الرقابة على المصنفات الفنية".

وأوضح: "الساعات القادمة قد تشهد نهاية الأزمة، وإعادة عرض الفيلم".

يُذكر أن الرقابة على المصنفات الفنية أعلنت في بيان لها أسباب قرارها بشأن فيلم "اعترافات سفاح التجمع" من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، مؤكدة أن السيناريو الأصلي المرخص رقابياً والمُقدَّم للفيلم لم يشتمل على جميع العناصر والمشاهد التي ظهرت في نسخة العمل التي شاهدتها لجنة الرقابة، مما استدعى إجراء حذف لبعض المشاهد والعبارات وفقاً للضوابط القانونية والتصنيف الرقابي.

وأشارت إلى أن الشركة المنتجة قامت بعرض مقدمة (برومو) للفيلم غير مرخصة رقابياً بالإنترنت، وتحتوي على اللقطات نفسها التي تم حذفها من النسخة التي خضعت للرقابة، وهو ما استدعى سحب النسخ السينمائية من دور العرض للتأكد من عدم تكرار هذه الملاحظات في النسخ الجماهيرية.

ونوهت الرقابة في بيانها إلى استخدام وعرض أفيش (إعلان) للفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت غير مرخص رقابياً، ومكتوباً عليه عبارة "مستوحى من أحداث حقيقية"، في حين تؤكد الشركة المنتجة أن العمل لا يرتبط بصورة مباشرة بشخصية المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع"، مما يثير إشكالات قانونية وقضائية تضع الرقابة في مواجهة ووضع قد يُفهم منه الربط المباشر بواقعة جنائية لا يجوز التصريح بها بهذا الشكل.

شروط عرض "سفاح التجمع"


وحددت الرقابة في نهاية بيانها شروط عودة عرض الفيلم، وذكرت: "سيتم السماح بطرح الفيلم مرة أخرى في دور العرض بعد استيفاء جميع الإجراءات الرقابية، وبما يحقق توازناً بين احترام حرية الإبداع وحماية المصلحة العامة والالتزام التام بالقوانين الرقابية ذات الصلة".

يذكر أن فيلم "سفاح التجمع" من بطولة أحمد الفيشاوي، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، نور محمود، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم سفاح التجمع

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
بينهم مصر.. أكسيوس يكشف: 3 دول وسيطة في محادثات أمريكا وإيران
بينهم مصر.. أكسيوس يكشف: 3 دول وسيطة في محادثات أمريكا وإيران
التعليم: بطاقة تحديد مسار طلاب البكالوريا المتداولة مزيفة
التعليم: بطاقة تحديد مسار طلاب البكالوريا المتداولة مزيفة
خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة
خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة

