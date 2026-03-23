قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه أجرى اتصالًا هاتفيا اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بـ"الصديق" لبحث تطورات الأوضاع.

وأوضح نتنياهو في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، أن ترامب يرى أن هناك فرصة للاستفادة من "الإنجازات الهائلة" التي حققها الجيش الإسرائيلي والأمريكي.

وأضاف نتنياهو أن هذه الإنجازات قد توظف في التوصل إلى اتفاق يحقق أهداف الحرب ويحمي "المصالح الحيوية" لإسرائيل، في ظل استمرار التنسيق مع واشنطن.

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحمي مصالح تل أبيب في أي ظرف من الظروف.

وشدد نتنياهو، على أن إسرائيل ستواصل توجيه الضربات في كل من إيران ولبنان، بهدف القضاء على برامج الصواريخ والبرنامج النووي، إلى جانب استهداف قيادات حزب الله.

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل ستعمل على حماية مصالحها "بكل الطرق"، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة، مضيفًا: "قبل أيام قليلة فقط، تخلصنا من عالمين نوويين آخرين، وما زالت يدنا ممدودة".