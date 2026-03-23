حبس سائق نقل ذكي بتهمة التعدي على سيدة بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على سيدة وإحداث إصابتها.

كما استمعت لأقوال المجني عليها، التي أكدت تعرضها للسب والدفع على يد السائق، ما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وذلك عقب معاتبته على تأخره في توصيل والدتها، الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء بدني، ما تسبب في إصابتها.

تفاصيل اتهام سائق بالتعدي على سيدة بالجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت عن ملابسات الواقعة، عقب تداولها، حيث تم تحديد هوية الشاكية، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السائق المشكو في حقه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

