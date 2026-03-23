إعلان

سقوط 7 متهمين في مشاجرة كفر أباظة الدامية بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

09:41 م 23/03/2026

ضبط متهم - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على سبعة متهمين على خلفية تورطهم في مشاجرة كفر أباظة. وأسفرت الأحداث الدامية التي شهدتها عزبة الحكر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بسبب خلافات الجيرة.

أحداث كفر أباظة

اندلعت المشاجرة العنيفة بين عدد من الأهالي واستخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء في محيط المنطقة. وأدى تبادل العنف إلى مصرع شخصين متأثرين بإصاباتهما بطلقات خرطوش، فيما أُصيب شخص ثالث ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

متهمو كفر أباظة

تمكنت قوات الأمن، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط سبعة متهمين من المشاركين في الواقعة المأساوية. وتتخذ الأجهزة المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق.

تحقيقات كفر أباظة

أُخطرت النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها الحقيقية. وتستمع جهات التحقيق إلى أقوال الشهود والمصاب مع اتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية لضمان سير العدالة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

