إعلان

الزراعة: 127 ألف زائر للحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2026

كتب : عمرو صالح

09:05 م 23/03/2026

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً مفصلاً حول نتائج المتابعة الميدانية وأداء قطاعات الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كشف التقرير استمرارية العمل على مدار الساعة في المعامل البحثية، والمحطات الإرشادية، وغرف عمليات حماية الأراضي، لضمان تقديم الخدمات للمزارعين وحماية الأمن الغذائي.

وبحسب البيان أكد فاروق أن التواجد الميداني لقيادات الوزارة والباحثين يهدف إلى ضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على الصادرات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للموسم الصيفي الجديد.

واستعرض التقرير جهود رصد وإزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 3460 مترًا في عدة مراقبات تابعة لاستصلاح الأراضي، فضلا عن المرور الدوري لمهندسي حماية الأراضي في 6 محافظات: سوهاج، القليوبية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، للتأكد من الإزالة الفورية لأي محاولة بناء في المهد بالتنسيق مع المحليات الأجهزة الأمنية.

وكشف التقريرعن استقبال المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، 5000 عينة خلال أيام العيد فقط. كما واصل معهد صحة الحيوان فحص الشحنات الواردة بالموانئ، وفحص أكثر من نصف مليون طائر بالمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، فضلا عن المعامل الفرعية التابعة له في المحافظات.

وأشار التقرير أيضا إلى جهود القيادات البحثية في متابعة الزراعات المختلفة في المحافظات والمحطات البحثية، ولقاء الباحثين، ومتابعة البرامج البحثية المختلفة، فضلا عن متابعة الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي والتأكد من توفير التقاوي اللازمة لتلبية احتياجات المزارعين،

فيما أكدت تقارير المتابعة الميدانية أن الحالة العامة لمحصول القمح بمحافظات الصعيد والدلتا "جيدة جداً ومبشرة"، مع استمرار حملات المتابعة بقرى "حياة كريمة" لتقديم التوصيات الفنية اللازمة، ذلك بالإضافة الى انتظام عمليات الصرف بالجمعيات الزراعية خلال الإجازة.

وسجلت الحدائق التابعة للوزارة: حديقة الأسماك بالزمالك والحدائق الإقليمية بالمحافظات، إقبالاً كبيراً بلغ 127 ألف زائر، مع توفير كافة سبل الراحة والأمان.

اقرأ أيضاً:

وزارة الزراعة حدائق وزارة الزراعة عيد الفطر 2026 الأراضي الزراعية

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"ستُنهي أوهام ترامب العسكرية".. إيران تتوعد بمفاجآت "زلزالية" ونتائج ضخمة في الحرب
المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"