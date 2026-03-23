عروض فنون شعبية في احتفالات عيد الفطر بقصر ثقافة وادي النطرون

كتب : محمد لطفي

08:31 م 23/03/2026
شهد مسرح قصر ثقافة وادي النطرون حفلا فنيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة.

وأحيت الحفل فرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، حيث قدمت باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من التراث المصري، من بينها: "نوبي"، "فرح إسكندراني"، "فرعوني"، إلى جانب عروض التنورة التراثية، وسط أجواء احتفالية وتفاعل كبير من الحضور.

جاءت الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجها الاحتفالي بعيد الفطر، من خلال 90 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بمختلف المحافظات، تقام في القصور والمراكز الثقافية والأندية والساحات.

وتتنوع الفعاليات بين عروض الفنون الشعبية، والموسيقى العربية، والعروض المسرحية، وأنشطة الأطفال، إلى جانب عرض أفلام موسم العيد ضمن مشروع "سينما الشعب" بأسعار مخفضة، فضلا عن امتداد الأنشطة إلى 7 مناطق بالإسكان البديل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحباط "سابع" محاولة لاغتيال بن غفير.. والوزير الإسرائيلي يتحدى: لن يُرهبوني
شئون عربية و دولية

إحباط "سابع" محاولة لاغتيال بن غفير.. والوزير الإسرائيلي يتحدى: لن يُرهبوني
التحقيقات تكشف خبايا الساعات الأخيرة لـ"مذبحة كرموز" واعترافات الناجي الوحيد
أخبار المحافظات

التحقيقات تكشف خبايا الساعات الأخيرة لـ"مذبحة كرموز" واعترافات الناجي الوحيد
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
زووم

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟

