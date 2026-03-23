حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقعده رسميًا في دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري، عقب تخطي فريق أوتوهو الكونغولي بربع النهائي.

نتيجة مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولى

فاز فريق الزمالك على نظيره الكونغولي بنتيجة 2-1، ليكون حصيلة مباراتي الذهاب والإياب 3-2 لصالح الفارس الأبيض ويعبر دور ربع النهائي بصعوبة.

كم حصد الزمالك ماليًا؟

بعد تأهله لدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ضمن الزمالك حصوله علي مبلغ مالي كبير، وفقًا لما اعلنه الاتحاد الافريقي مؤخرًا برفع مكافآت الفوز والتأهل بالبطولة.

وضمن الزمالك حصوله على مبلغ 750 ألف دولار عقب التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ما هي مكافآت بطولة كأس الكونفدرالية؟

أكيد الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن الفريق المتوج بلقب الكونفدرالية سيحصل على مبلغ 4 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على مليون دولار.

