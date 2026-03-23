الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

- -
14:30

مودرن سبورت

مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:11 م 23/03/2026 تعديل في 12:36 م

الزمالك

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مقعده رسميًا في دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري، عقب تخطي فريق أوتوهو الكونغولي بربع النهائي.

نتيجة مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولى

فاز فريق الزمالك على نظيره الكونغولي بنتيجة 2-1، ليكون حصيلة مباراتي الذهاب والإياب 3-2 لصالح الفارس الأبيض ويعبر دور ربع النهائي بصعوبة.

كم حصد الزمالك ماليًا؟

بعد تأهله لدور نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ضمن الزمالك حصوله علي مبلغ مالي كبير، وفقًا لما اعلنه الاتحاد الافريقي مؤخرًا برفع مكافآت الفوز والتأهل بالبطولة.

وضمن الزمالك حصوله على مبلغ 750 ألف دولار عقب التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ما هي مكافآت بطولة كأس الكونفدرالية؟

أكيد الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن الفريق المتوج بلقب الكونفدرالية سيحصل على مبلغ 4 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على مليون دولار.

تحرك حاسم خلال العيد.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
أول تعليق من عمر مرموش بعد التتويج بلقبه الأول مع مانشستر سيتي
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
لا تتجاهلها.. تحذير من أعراض السرطان الخطيرة
