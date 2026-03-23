تعليم السويس: غدًا عودة الدراسة في 459 مدرسة ولن نسمح بالغياب

كتب : حسام الدين أحمد

03:39 م 23/03/2026

وكيلة وزارة التربية والتعليم في السويس

أكدت ثريا منصور وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، أن الدراسة ستستأنف غدًا الثلاثاء بجميع مدارس السويس، والبالغ عددها 459 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي العام والفني.

وأوضحت ثريا منصور، أن جميع مدارس المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب مع جاهزية كاملة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالحضور والانضباط منذ اليوم الأول لعودة الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مع التأكيد على عدم السماح بالغياب نهائيًا بما يحقق مصلحة الطلاب ويعزز من جودة العملية التعليمية.

كما دعت أولياء الأمور متابعة أبنائهم وتشجيعهم على الالتزام والجدية في الدراسة بعد فترة الراحة التي قضوها في العيد، والتي تساهم في تجديد النشاط للطلاب مرة أخرى.

تعليم السويس إجازة عيد الفطر المدارس التعليم الأساسي

