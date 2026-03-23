أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية، والتي تتضمن 2289 فرصة عمل جديدة للشباب، بالتعاون مع 34 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 9 محافظات، مع فتح باب التقديم طوال شهر مارس 2026 الجاري.

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يُعد شريكًا وطنيًا أساسيًا في معركة البناء والتنمية، حيث يفتح أبوابه أمام الشباب ويوفر فرص عمل حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ووجّه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان جدية فرص العمل المعلنة، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحري الدقة والمصداقية في نشر الوظائف، وذلك حتى استلام الشباب لمهام عملهم بشكل رسمي.

كما جدّد دعوته لشباب مصر للإقبال على العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن النشرة تتضمن فرص عمل متنوعة في عشرات التخصصات، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العاملين.

كما تشمل النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو دمجهم في سوق العمل، وتغطي فرص العمل محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنيا، وبني سويف.

وتتنوع التخصصات المطلوبة لتشمل: التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا، التحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، السائقين برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من المهن الحرفية والخدمية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت أن نشرة التوظيف تصدر بشكل أسبوعي، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة على مستوى الجمهورية، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

برقم العداد.. 7 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة "الكهرباء" مارس 2026

تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون





