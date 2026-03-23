الزراعة تجهز 79 ألف شيكارة من تقاوي القطن استعدادًا لموسم 2026

كتب : أحمد الجندي

03:13 م 23/03/2026

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تجهيز نحو 79 ألف شيكارة من تقاوي القطن عالية الجودة، تمهيدًا لبدء توزيعها على الجمعيات الزراعية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم زراعة القطن 2026.

وفي هذا السياق، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بملف القطن المصري لاستعادة عرشه عالمياً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى توفير تقاوي منتقاة ومعتمدة تضمن أعلى إنتاجية للفدان، تنفيذا لرؤية الدولة في تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.

وأضاف الوزير، إن التوسع في إنتاج التقاوي عالية النقاوة مثل "سوبر جيزة 94" و"إكسترا جيزة 96"، يأتي تلبيةً لاحتياجات المغازل المحلية والأسواق الدولية، لافتا إلى أنه يجرى العمل حالياً على إحكام الرقابة على كافة مراحل الإنتاج بدءاً من الغربلة وصولاً إلى التوزيع، لضمان عدم خلط الأصناف والحفاظ على السلالات المصرية الفريدة.

وشدد "فاروق" على ضرورة تقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين وتوفير المستلزمات قبل وقت كافي من الزراعة، معتبراً أن التبكير في التجهيز هذا العام هو خطوة استباقية لدعم الاقتصاد القومي وزيادة دخل الفلاح.

وتنفيذاً لهذه التوجيهات، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تفقد الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، إدارات إنتاج وفحص واعتماد التقاوي بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة عمليات التعبئة والغربلة واختبارات الإنبات.

وأوضح "يحيى" أنه تم الانتهاء من الفحص النهائي لـ 76 ألف شيكارة من صنف "سوبر جيزة 94"، و3000 شيكارة من صنف "إكسترا جيزة 96"، مؤكداً أن نسب الإنبات المسجلة هذا العام تبشر بموسم إنتاجي قوي، بفضل الاعتماد على تقاوي "الأساس" و"معتمد 1" لتغطية المساحات المستهدفة.

