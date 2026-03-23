أعلنت البورصة المصرية استئناف العمل غدًا الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، بعد إجازة عيد الفطر، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية.

وكانت البورصة المصرية قامت بإيقاف التداول خلال إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام، من يوم الخميس الماضي الموافق 19 مارس 2026 وحتى اليوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

مواعيد جلسة التداول

تعود البورصة للتداول في مواعيدها الرسمية من الساعة 10 صباحا إلي الساعة 2.30 ظهرا.

مؤشرات البورصة المصرية

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 3.38% عند مستوى 47611 نقطة، بختام جلسة يوم الأربعاء الماضي.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

رأس المال السوقي

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.54%، حيث ربح 88 مليار جنيه خلال جلسة الأربعاء الماضي، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3.28 تريليون جنيه، بختام الجلسة.

اقرأ أيضًا:

