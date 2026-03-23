إعلان

غدا.. البورصة تستأنف أول جلسات التداول بعد إجازة العيد

كتب : ميريت نادي

03:32 م 23/03/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت البورصة المصرية استئناف العمل غدًا الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، بعد إجازة عيد الفطر، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية.

وكانت البورصة المصرية قامت بإيقاف التداول خلال إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام، من يوم الخميس الماضي الموافق 19 مارس 2026 وحتى اليوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

مواعيد جلسة التداول

تعود البورصة للتداول في مواعيدها الرسمية من الساعة 10 صباحا إلي الساعة 2.30 ظهرا.

مؤشرات البورصة المصرية

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 3.38% عند مستوى 47611 نقطة، بختام جلسة يوم الأربعاء الماضي.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

رأس المال السوقي

ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 1.54%، حيث ربح 88 مليار جنيه خلال جلسة الأربعاء الماضي، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3.28 تريليون جنيه، بختام الجلسة.

اقرأ أيضًا:

نصائح وخطوات..كيف تستثمر مدخراتك في البورصة المصرية؟

وثائق صناديق الذهب تربح نحو 14.85% في 3 أشهر

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
اقتصاد

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
شئون عربية و دولية

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات "مثمرة" مع إيران لوقف شامل للحرب
"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار
شئون عربية و دولية

"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار

2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
أخبار مصر

2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
"لا أريد أن يُقتل".. تعليق جديد من ترامب بشأن مجتبى خامنئي
شئون عربية و دولية

"لا أريد أن يُقتل".. تعليق جديد من ترامب بشأن مجتبى خامنئي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية