التعليم: بطاقة تحديد مسار طلاب البكالوريا المتداولة مزيفة

كتب : أحمد الجندي

03:36 م 23/03/2026

وزارة التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صورة لبطاقة تحديد المسار لطلاب البكالوريا للعام الدراسي 2026/2027، والتي زُعم أنها مخصصة لطلاب الصف الأول من مرحلة البكالوريا.

حقيقة المستند المتداول

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن المستند المتداول لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن الوزارة بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه المعلومات.


وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوزارة لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل تتعلق ببطاقات تحديد المسار أو آليات تطبيقها، مؤكدًا أنه لم يتم توزيع أي مستندات من هذا النوع داخل المدارس كما ادعى البعض.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.

