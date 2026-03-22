أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمركز السحب الممطرة على محافظة أسيوط، مع توقعات بامتدادها إلى مناطق من محافظة سوهاج، في ظل استمرار تدفق السحب على المنطقتين.

وأوضحت الهيئة أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار نشاط السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأضافت أن السحب الممطرة من المتوقع أن تتقدم تدريجيًا لتؤثر على مناطق من محافظة البحر الأحمر مع مرور الوقت.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة والسيول، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.