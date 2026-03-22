وزير الري يتابع جاهزية منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الفطر

كتب : محمد عبدالناصر

11:02 ص 22/03/2026

الدكتور هاني سويلم

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، ونتائج المرور الدوري من جانب مسؤولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

كما تم المرور على مراكز الطوارئ والاطمئنان على جاهزية المعدات والحفارات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية وتشغيل محطات الرفع القائمة على المصارف، بالتنسيق بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، للتعامل مع أي زيادة في مناسيب السحب أو الطرد بالمحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة، مثل التعامل الفوري الناجح مع حالة انقطاع التيار الكهربائي بكل من محطة صرف الإيراد ومحطة صرف المطرية بوسط وشمال الدقهلية، بالاعتماد على وحدات الطوارئ في محطة الإيراد وتشغيل خط كهربائي بديل بمحطة المطرية، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية بالمنطقة.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين السادة قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية والمحطات بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

