أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، أن فرق الطوارئ والصيانة نجحت في التعامل مع نحو 40 عطلًا مفاجئًا بمختلف المحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن معظم الأعطال كانت محدودة النطاق وتمت السيطرة عليها وإعادة التيار في مدد زمنية قصيرة دون تأثيرات واسعة على استقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوى، أن الأعطال التي تم رصدها تنوعت بين أعطال في شبكات الجهد المنخفض والمتوسط، نتيجة زيادة الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك خلال ساعات الذروة، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، لافتًا إلى أن فرق الطوارئ كانت على جاهزية كاملة للتحرك الفوري والتعامل مع البلاغات أولًا بأول.

وأضاف أن الوزارة والشركة القابضة كانت قد انتهت مسبقًا من تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين الشبكة خلال إجازة العيد، تضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى، وزيادة أعداد فرق الطوارئ، وتكثيف الورديات على مدار 24 ساعة، إلى جانب وقف أعمال الصيانة الدورية والاكتفاء بالتدخلات العاجلة فقط لضمان استقرار التيار الكهربائي .

وأشار إلى أن هناك متابعة لحظية للأعطال من خلال غرف التحكم المركزية والفرعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل غرفة طوارئ رئيسية بالوزارة لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتنسيق مع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع لضمان سرعة الاستجابة وتقليل زمن الانقطاع لأدنى حد ممكن.

وأكد أن فرق الدعم الفني تم توزيعها جغرافيًا بشكل مدروس، مع الدفع بمعدات إضافية ومولدات متنقلة لاستخدامها في الحالات الطارئة، خاصة لتأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه وساحات صلاة العيد، وهو ما ساهم في احتواء الأعطال دون تأثير يُذكر على الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأضاف أن الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية استقبلا البلاغات على مدار الساعة، حيث تم التعامل معها بشكل فوري، في إطار خطة تستهدف تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية خلال فترة العيد، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بشكل آمن ومستقر .

واختتم بالتأكيد على أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة واستقرار، وأن هناك استعدادًا دائمًا للتعامل مع أي مستجدات أو أعطال طارئة خلال باقي أيام إجازة عيد الفطر، خاصة مع استمرار ارتفاع الأحمال ، مشددًا على أن فرق العمل منتشرة في جميع المحافظات لضمان تقديم خدمة كهربائية مستقرة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية٠