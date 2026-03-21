الأرصاد: أمطار متفاوتة حتى نهاية اليوم وليلة شديدة البرودة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ما زالت تشهد حالة جوية متقلبة نتيجة لتأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": إن معظم محافظات شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شهدت تساقطًا للأمطار متفاوتة في الشدة، وهو ما كان متوقعًا بناءً على تقارير الهيئة التي رصدت تطورات المنخفض الجوي.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فرص تساقط الأمطار ستستمر حتى نهاية اليوم، مع توقعات بأن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة في معظم الأماكن الساحلية، خاصة تلك المطلة على البحر المتوسط، أما في المناطق الداخلية، فقد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا، خاصة في شمال الصعيد وبعض المحافظات البحرية التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأشارت غانم إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة ليلًا، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المرتفعة، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية في هذه المناطق، بينما تصل في القاهرة الكبرى إلى حوالي 12 درجة مئوية.

وأكدت أن المواطنين سيشعرون بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

كما لفتت عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الرياح النشطة ستظل تؤثر على بعض المناطق، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، مما يزيد من شعور المواطنين ببرودة الطقس.

وحذرت من تأثير الرياح على حركة الملاحة البحرية في بعض المناطق الساحلية، داعية إلى توخي الحذر.

وأكدت الدكتورة منار غانم على أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وتوصي المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الرسمية لمعرفة آخر التحديثات.

ونصحت بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة للأطفال وكبار السن، وضرورة القيادة بحذر على الطرق السريعة بسبب الانخفاض المحتمل في الرؤية نتيجة الأمطار.