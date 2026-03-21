إعلان

خبير اقتصادي: التهديد بضرب جزيرة خرج الإيرانية كارثة على سوق النفط

كتب : حسن مرسي

07:55 م 21/03/2026

جزيرة خرج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد كامل الحرمي، الخبير الاقتصادي، أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك أن منع تدفق النفط من دول العالم سيؤدي إلى أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك تخوفًا من أول ارتفاع في أسعار الخام الأمريكي نتيجة التطورات الأخيرة.

وقال الحرمي خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن الولايات المتحدة لا تستورد كميات كبيرة من النفط الخام من الخليج العربي، لكن أي تعطل في الإنتاج أو التصدير من المنطقة ينعكس مباشرة على أسعار النفط عالميًا، سواء على مؤشر برنت البريطاني أو على أسعار الخام الأمريكي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المخاوف تتزايد من احتمال إغلاق أو شبه إغلاق لمضيق هرمز، إضافة إلى التهديدات الأمريكية بضرب أو احتلال جزيرة خرج الإيرانية، معتبرًا أن ذلك سيكون كارثة على سوق النفط العالمي، خاصة أن الخليج العربي يصدر أكثر من 23 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.

وأوضح أن أي تعطل في هذه التدفقات سينعكس فورًا على الأسعار العالمية، مما يضغط على الاقتصادات المستوردة للنفط ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وتابع كامل الحرمي أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا خطورة منع تدفق النفط من العالم، خاصة مع اعتماد الاقتصاد الأمريكي نفسه على استقرار الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن أي تصعيد عسكري في المنطقة سيؤدي إلى قفزة حادة في أسعار النفط، مما سينعكس سلبًا على معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا ودول العالم الأخرى.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن منطقة الخليج العربي تعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية، حيث تمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط.

وشدد على أن استمرار التوترات في المنطقة يهدد أمن الطاقة العالمي، ويدفع الدول المستوردة إلى البحث عن مصادر بديلة أو اللجوء إلى مخزوناتها الاستراتيجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جزيرة خرج إيران سوق النفط أسعار النفط حرب إيران إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

