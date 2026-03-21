حبس طالبين بتهمة ترويج عملات مزورة في الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:13 م 21/03/2026

حبس طالبين

قررت جهاز التحقيق الأمنية بالإسكندرية، حبس طالبين جامعيين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بحيازة مبالغ مالية مزورة ومحاولة ترويجها داخل أحد المحال التجارية بشرق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا ، يفيد بورود بلاغ من مالك محل تجاري بنطاق المنتزه شرق المدينة، بتواجد شخصين حاولا شراء مواد غذائية بأموال مقلدة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم التحفظ على المتهمين والاستماع لأقوال المبلغ وتفتيشهما رسميًا.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم الأول يدعى "م.خ" (19 عامًا)، طالب جامعي ويعمل في خدمة التوصيل لدى محل للأجهزة الإلكترونية، والمتهم الثاني يدعى "ع.م" (19 عامًا)، طالب بأحد الأكاديميات.

وتبين أن المتهمين توجها للمحل لشراء مستلزمات، وأثناء الدفع اشتبه المالك في الأوراق المالية، مما دفعه للتحفظ عليهما وإبلاغ السلطات.

المضبوطات والإجراءات القانونية

وضبط بحوزة المتهم الأول مبلغًا قدره 2200 جنيه، عبارة عن 11 ورقة مالية من فئة 200 جنيه مقلدة.

جرى تحرير محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس طالب ترويج عملة مزورة أمن الإسكندرية

