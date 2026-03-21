خبير علاقات دولية: إيران تستهدف رفع فاتورة الحرب على أمريكا وإسرائيل

كتب : حسن مرسي

09:16 م 21/03/2026

حرب إيران

أكد الدكتور سامح خضر، خبير العلاقات الدولية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الإيرانية ضد دول الخليج العربي، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات كان لها تأثيرات بالغة على الاستقرار وأسعار النفط والمرافق المدنية.

وقال خضر خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية" إن التصرفات الإيرانية الأخيرة تهدف إلى توسيع نطاق المواجهة ورفع الكلفة على الولايات المتحدة وإسرائيل عبر إدخال دول الخليج في دائرة الاستهداف، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن الموقف المصري جاء بنبرة صارمة لإدانة هذه الاعتداءات، مشيرًا إلى أن استمرارها يهدد الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، خاصة أن نحو 20% من إجمالي الطاقة العالمية تمر عبر مضيق هرمز، مما يجعل أي اضطراب في المنطقة ذا تداعيات واسعة تمتد إلى جميع دول العالم.

وتابع الدكتور سامح خضر أن إيران تسعى من خلال هذه التصرفات إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بإطالة أمد الصراع وزيادة الضغط على واشنطن وتل أبيب، مما قد يدفع نحو مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضح أن إدخال دول الخليج في دائرة الاستهداف يعكس تغييرًا في التكتيكات الإيرانية التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب استقرار المنطقة.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن أسعار النفط ستظل مرتفعة ما دامت التوترات مستمرة في المنطقة، محذرًا من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، مؤكدًا أن استقرار أسواق الطاقة مرتبط بشكل مباشر بتهدئة الأوضاع في الخليج العربي.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لأمن واستقرار المنطقة.

