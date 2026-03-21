ثاني أيام عيد الفطر 2026.. إقبال كبير للعائلات على حديقة الأزهر -(صور)

تصوير - محمود بكار:

شهدت الحديقة الدولية، منذ قليل، هطول أمطار متفاوتة الشدة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ما أضفى أجواء من الانتعاش والبهجة على الاحتفالات.

ورصدت عدسات مصراوي المساحات الخضراء بالحديقة التي ظلت مكتظة بالزوار، رغم تقلبات الطقس المفاجئة، الذين استقبلوا المطر بابتسامات وفرح واضح.

أمطار عيد الفطر تضيف لمسة من البهجة في الحديقة الدولية

وأظهرت اللقطات اختلاف ردود أفعال العائلات مع بداية تساقط الأمطار؛ فبينما سارع الكبار للاحتماء، انطلق الأطفال للعب تحت المطر، محولين المشهد إلى لوحة مليئة بالمرح والبهجة.

ويذكر أنه توافد الزوار للاستمتاع بأجواء العيد، منذ الصباح، إذ كثف العائلات تواجدها في الحديقة للاستمتاع بالإطلالات والمساحات الواسعة، وانشغل الأطفال باللعب بالبالونات والتقاط الصور التذكارية قرب نافورة الحديقة، وسط أجواء احتفالية مميزة.

