"سينما الشعب" بالمحافظات تشهد إقبالا كبيرا مع انطلاق عروض عيد الفطر

كتب : محمد لطفي

06:28 م 21/03/2026
    سينما الشعب بالمحافظات تشهد إقبالا كبيرا (1)
    سينما الشعب بالمحافظات تشهد إقبالا كبيرا (3)
    سينما الشعب بالمحافظات تشهد إقبالا كبيرا (4)
    سينما الشعب بالمحافظات تشهد إقبالا كبيرا (5)

شهدت مواقع "سينما الشعب"، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، إقبالا كبيرا من الجمهور، في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالعيد، والذي يتضمن باقة متنوعة من الفعاليات في مختلف المحافظات.

وتعرض سينما الشعب 3 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في 18 موقعا بـ 15 محافظة، بسعر موحد ومخفض يبلغ 40 جنيها للتذكرة، وتقام الحفلات بجميع المواقع بدءا من العاشرة صباحا حتى الثانية صباح اليوم التالي بواقع حفل كل ساعتين.

وتعرض الأفلام في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة القناطر الخيرية، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة أبو المطامير، قصر ثقافة الزقازيق، المركز الثقافي بطنطا، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة ببا بني سويف، سينما ومسرح هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، قصر ثقافة قنا.

وتنظم هيئة قصور الثقافة نحو 90 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بجميع المحافظات احتفالا بعيد الفطر، تقام في القصور والأندية والساحات، وتشمل عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية والكورال والعروض المسرحية وأنشطة الأطفال وغيرها، إلى جانب عرض أفلام موسم العيد في سينما الشعب بأسعار مخفضة، فضلا عن امتداد الفعاليات إلى 7 مناطق بالإسكان البديل.

سينما الشعب عيد الفطر 3 أفلام

