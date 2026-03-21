يمثل المتحف المصري الكبير، أهم المتاحف المصرية، على الإطلاق بعد افتتاحه نهاية العام الماضي، لذا يعد أولى المقاصد السياحية المرشحة للزيارة خلال عيد الفطر المبارك، سواء للمصريين أو الأجانب.

وفيما يلي نقدم أسعار تذاكر دخول المتحف ومواعيد الزيارة خلال أيام عيد الفطر المبارك..

ســاعات الـــعمل:

يوميًا عدا أيام السبت والأربعاء

مجمع المتحف: 8:30 صباحاً إلى 7 مساءً

⁠قاعات العرض: 9 صباحاً إلى 6 مساءً

⁠آخر موعد لشراء التذاكر: 5 مساءً

السبت والأربعاء

مجمع المتحف: 8:30 صباحاً إلى 10 مساءً

⁠قاعات العرض: 9 صباحاً إلى 9 مساءً

⁠آخر موعد لشراء التذاكر: 8 مساءً

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير..

تبدأ أسعار تذاكر الدخول للمتحف المصري الكبير من 200 جنيه للمصريين البالغين، و100 جنيه للطلاب والأطفال وكبار السن.

بينما تبلغ للعرب والأجانب 1450 جنيهًا للبالغين، و730 جنيهًا للطلاب والأطفال.