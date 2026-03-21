ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على والد الطفلة المدعوة جنا، عقب العثور عليها نائمة أمام أحد المنازل بمدينة العاشر من رمضان، وهي حليقة الرأس، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا بين الأهالي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفلة في حالة إعياء، نائمة أمام أحد المنازل بالمجاورة 63، وبفحص الحالة تبين أنها حليقة الشعر.

وكشفت التحريات أن الطفلة تُدعى جنا، تبلغ من العمر 14 عامًا، ومقيمة بمحافظة الفيوم مع والدها وزوجته، وذلك بعد انفصال والدتها عنه، وأشارت المعلومات إلى أن الطفلة تركت منزل والدها متوجهة إلى مدينة العاشر من رمضان، عقب تعرضها لسوء معاملة، من بينها قص شعرها.

وفي لفتة إنسانية، قامت إحدى الأسر المقيمة بالمجاورة 63 باستضافة الطفلة فور العثور عليها، حيث وفروا لها مأوى آمنًا وملابس جديدة، إلى جانب الدعم النفسي، وقرروا تأجيل سفرهم الخاص للبقاء بجوارها ومساندتها.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال الطفلة.