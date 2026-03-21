كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حالياً، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب وحجب أشعة الشمس، مما يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": إن القاهرة الكبرى سجلت اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 19 درجة مئوية، في ظل طقس شتوي بامتياز.

وأضافت عضو المركز الإعلامي أن تحسنًا طفيفًا في الأحوال الجوية يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأحد، حيث تهدأ سرعات الرياح وتقل كميات الأمطار في أغلب المحافظات، مع استمرارها في مناطق محدودة مثل سيناء وخليج السويس.

وأكدت أن حالة الاستقرار ستستمر حتى يوم الاثنين، على أن تبدأ موجة جديدة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار اعتبارًا من مساء الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء والخميس.

وأشارت غانم إلى انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، حيث تصل إلى 10 درجات في المدن الجديدة و12 درجة في القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/ساعة، مما يعزز الإحساس بالبرودة ويؤدي لاضطراب الملاحة في البحر المتوسط، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل الصيادين والمراكب البحرية.

وحذرت عضو هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة الأمطار وتكاثف السحب، مطالبة المواطنين بالقيادة بحذر على الطرق السريعة.

ووجهت نصيحة للمواطنين بضرورة المتابعة المستمرة للنشرات الجوية وتحديثاتها، مشددة على أهمية الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيفها خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن هذا الأسبوع يسيطر عليه الطقس الشتوي وانخفاض درجات الحرارة.