بالصور.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة

كتب : أحمد العش

06:09 م 20/03/2026
    طقس عيد الفطر 2026.. وصول العاصفة الترابية للجيزة (2)
    طقس عيد الفطر 2026.. وصول العاصفة الترابية للجيزة (5)
    طقس عيد الفطر 2026.. وصول العاصفة الترابية للجيزة (3)
    طقس عيد الفطر 2026.. وصول العاصفة الترابية للجيزة (1)

تصوير- إسلام فاروق:

شهدت القاهرة الكبرى ومحافظة الجيزة مساء اليوم الجمعة وصول موجة من العاصفة الترابية، حيث انخفضت مستويات الرؤية الأفقية في شوارع المدينة والطرق الرئيسية نتيجة الرياح المثارة والأتربة الكثيفة.

وأظهرت عدسات مصراوي وصول العاصفة إلى مختلف أحياء الجيزة، موثقةً امتلاء الأجواء بالغبار والأتربة، مع تكدس الأتربة على الأرصفة والمحال التجارية، مما أثر على حركة المرور وأجواء المواطنين.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح المثارة خلال الساعات القادمة، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والحفاظ على سلامة الأطفال وكبار السن، كما نصحت بتجنب الأنشطة الخارجية قدر الإمكان حتى زوال الموجة.

