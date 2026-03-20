قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية، العلمين، وسيدي عبدالرحمن، والصحراء الغربية تشهد استمرارًا في الرمال المثارة مع تدهور الرؤية الأفقية.

وأضافت "الهيئة" أن الوجه البحري (الدلتا) ومناطق من القاهرة الكبرى ستتعرض خلال الساعات القليلة المقبلة لموجة من الأتربة والرمال المثارة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، مع استمرار نشاط الرياح وهبات الرياح القوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

إجراءات وقائية للمواطنين من العاصفة الترابية

شددت "الأرصاد" على ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، منها: السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وبقاء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر داخل المنازل، وإحكام غلق النوافذ والأبواب، وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة القيادة بحذر على الطرق، خاصة الطرق السريعة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، متمنية السلامة لجميع المواطنين مع تحياتها.

