الري تتابع مناسيب المياه والجسور خلال عيد الفطر

كتب : أحمد العش

01:56 م 20/03/2026

الدكتور هاني سويلم

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه، وحالة الجسور بالترع والمصارف، والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد.

جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر 2026، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ اللازم لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الري، إن العاملين بالوزارة في مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين، وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع، والمرور الدوري عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات.

ووجه الوزير، بالإصلاح الفوري لأي أعطال، والتنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، لضمان استقرار المناسيب عند مواقع المص والطرد بالمحطات، وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد، وعدم وجود ازدحام بالشبكة.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى وجود غرفة عمليات تقوم بمتابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة، بما يحقق استقرار واتزان الشبكة المائية، وسرعة التعامل الديناميكي مع المتغيرات في الطلب على المياه خلال فترة العيد والإجازات.

