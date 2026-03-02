كتب-عمرو صالح:

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بنائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمتابعة نشاط عمل الشركة والموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر والخطط المستقبلية لها، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

تفاصيل اجتماع رئيس الأعلى للإعلام ولجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب

شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعين للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الإعلامي.

رئيس"المحطات المائية": رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى ومراجعة خطط الطوارئ

عقدت اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، اجتماعًا عاجلًا برئاسة المهندس هشام كمال- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لاستعراض أبرز محاور عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، خلال كلمته بالجمعية العمومية للنقابة، إنه وعد وأوفى بتحقيق برنامجه الانتخابي في حدود الممكن، حيث تم الالتزام بحوالي 90% من وعوده، وحرص حتى آخر لحظة من دورته الانتخابية على إنجاز واستمرار العمل في كل الملفات بإخلاص وتفانٍ.

نقيب المهندسين يعلن زيادة المعاشات 25%

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر خلال فعاليات الجمعية العمومية، موافقة أعضاء الجمعية على زيادة المعاشات بنسبة 25% ابتداءً من شهر مارس الجاري، وبهذه النسبة فإن معاشات المهندسين ستزيد بمقدار 500 جنيه لتصل إلى 2500 جتيه شهرياً.

محافظ الجيزة: تطوير منطقة الأهرامات بالشكل الحالي معجزة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، منذ قليل، تسليم منصات بيع الهدايا التذكارية بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، وسط تغطية إعلامية مكثفة من مختلف وسائل الإعلام.

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وأوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي، وتريفور كينكايد مستشار رئيس مجموعة البنك الدولي، وعبدالعزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي.

الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار نشاط السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

