كتب-محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمتابعة نشاط عمل الشركة والموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر والخطط المستقبلية لها، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

وأكد مدبولي حرص الدولة على إتاحة البيئة الجاذبة للشركات العالمية، جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية لعدد من القطاعات والمجالات الواعدة والتي من بينها قطاع الطاقة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا المجال.

وأشار رئيس الوزراء إلى أوجه التعاون مع الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مثمناً جهودها فى هذا الإطار، ومؤكداً الاستمرار في دعم هذه الشراكة في ضوء ما توليه مصر من أهمية لهذه القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، وجهود الدولة المستمرة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة.

من جانبه، تناول محمد عامر، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المنفذة من جانب الشركة فى قطاع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الكهرباء، على أرض مصر، مؤكداً تطلع الشركة لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية، وضخ المزيد من استثماراتها خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، استعرض نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خطط الشركة التوسعية في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة، هذا إلى جانب الدراسات والمقترحات الخاصة بإقامة وتنفيذ مشروعات في قطاع تحلية مياه البحر.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: ارتفاع الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً

"الصحة": تسريع تنفيذ 17 مشروعًا قوميًا ودفع التحول الرقمي بالمحافظات