استعرضت الدكتورة هدى رؤوف، أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشأن الإيراني، الأبعاد السياسية والأمنية المترتبة على غياب علي لاريجاني، مشيرةً إلى أنه كان يمثل حلقة الوصل الجوهرية والمنسق الرئيسي بين مختلف المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية داخل الدولة الإيرانية.

وقالت الدكتورة هدى رؤوف، خلال استضافتها في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، إن لاريجاني لم يكن مجرد مسؤول عادٍ، بل كان قطبًا مؤثرًا في بنية النظام، ولعب دورًا محوريًا في إتمام المصالحة التاريخية بين طهران والرياض التي تمت برعاية صينية.

وأضافت الخبيرة في الشؤون الإيرانية أن الدور الأبرز لاريجاني تمثل في قدرته الفائقة على ضبط إيقاع الصراع الداخلي، والحفاظ على شعرة معاوية والتوازن بين التيارات المتشددة والإصلاحية، مما وفر نوعًا من الاستقرار السياسي في صنع القرار.

وأوضحت رؤوف أن استراتيجية التصعيد الإيرانية تعتمد على مستويات متعددة، تبدأ من توظيف "حزب الله" لتشتيت الانتباه الإسرائيلي، وصولاً إلى التلويح بتهديد الملاحة في مضيق هرمز كورقة ضغط اقتصادية عالمية، مؤكدة في الوقت ذاته أن طموح إيران للعب دور "شرطي الخليج" سيواجه برفض إقليمي ودولي قاطع.

ولفتت أستاذة العلوم السياسية إلى أن غياب شخصية بوزن لاريجاني، الذي كان يميل دوماً إلى خيارات التفاوض والحلول الدبلوماسية، يفتح الباب على مصراعيه أمام التيار المتشدد، وتحديداً الحرس الثوري، لإحكام قبضته على مفاصل الأمور وتوجيه سياسات البلاد.

واختتمت حديثها بالتشديد على أن إيران، رغم الضربات التي استهدفت قياداتها، لا تزال متمسكة بنهجها في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، لكنها دعت إلى ضرورة البحث عن صيغ إقليمية تضمن أمن الشرق الأوسط بعيداً عن لغة التصعيد والخيارات العسكرية الصدامية.

