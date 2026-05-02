أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدلًا في ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، بينما يميل إلى الاعتدال ليلًا، وذلك مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض حراري.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة للعظمى، و17 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 21 للعظمى و15 للصغرى، وشمال الصعيد 38 للعظمى و19 للصغرى، في حين تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 40 درجة للعظمى و25 للصغرى.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أشارت "الأرصاد" إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، مع فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وقد تمتد مساءً إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة

حذرت "هيئة الأرصاد" من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، خاصة في الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد وبعض مناطق البحر الأحمر.

وأكدت أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط قوي للرياح وسقوط أمطار رعدية أحيانًا، مع احتمالية سقوط برق أو حبات برد في بعض المناطق، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب تدهور الرؤية.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

