إعلان

كهرباء مصر تقر صرف حافز الإنتاج للعاملين قبل عيد الفطر

كتب : محمد صلاح

02:09 م 16/03/2026 تعديل في 02:10 م

المهندس جابر دسوقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، توجيهاته بصرف حافز الإنتاج الإضافي للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك قبل حلول عيدي الفطر والأضحى المباركين.

وأوضح الخطاب الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحافز سيتم صرفه بواقع شهرين من الراتب الأساسي، وبحد أقصى 1500 جنيه شهريًا، على أن يتم الصرف وفقًا للقواعد المقررة والمعمول بها خلال السنوات الماضية.

وأشار الخطاب إلى أن الحافز سيُصرف كمكافأة شهرية شاملة للعاملين، بما يضمن دعمهم وتحفيزهم على مواصلة الأداء والعمل بكفاءة داخل مختلف قطاعات منظومة الكهرباء.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص قيادات قطاع الكهرباء على تقدير جهود العاملين وتحفيزهم، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به في الحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

IMG_3545

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

مجدي الجلاد يسأل د. مصطفى الفقي عن إمكانية تعديل الدستور: لا مؤشرات
مصراوى TV

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
أخبار و تقارير

إدراج محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح نهائيًا على قوائم الإرهابيين | مستند
حوادث وقضايا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

