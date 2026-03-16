أعلن المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، توجيهاته بصرف حافز الإنتاج الإضافي للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك قبل حلول عيدي الفطر والأضحى المباركين.

وأوضح الخطاب الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحافز سيتم صرفه بواقع شهرين من الراتب الأساسي، وبحد أقصى 1500 جنيه شهريًا، على أن يتم الصرف وفقًا للقواعد المقررة والمعمول بها خلال السنوات الماضية.

وأشار الخطاب إلى أن الحافز سيُصرف كمكافأة شهرية شاملة للعاملين، بما يضمن دعمهم وتحفيزهم على مواصلة الأداء والعمل بكفاءة داخل مختلف قطاعات منظومة الكهرباء.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص قيادات قطاع الكهرباء على تقدير جهود العاملين وتحفيزهم، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به في الحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.