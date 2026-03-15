"شركات السياحة" تطالب بسرعة مراجعة بيانات الحجاج تمهيدًا لإصدار تأشيرات حج 1447هـ

كتب : أحمد العش

09:01 م 15/03/2026

التأشيرات المسموح لحامليها بأداء الحج

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الشركات الأعضاء بسرعة مراجعة بيانات الحجاج المسجلة لديها، تمهيدًا لبدء إصدار تأشيرات الحج لموسم 1447هـ، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية الجارية للاستعداد للموسم الحالي.

غرفة السياحة: إرسال مندوب لمراجعة بيانات الحجاج ضرورة قبل اعتماد التأشيرات
وأوضحت الغرفة، في خطاب رسمي موجه إلى الشركات، أنها تلقت إخطارًا من وزارة السياحة والآثار يؤكد ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات إصدار تأشيرات حجاج شركات السياحة، مع التأكد من دقة البيانات المسجلة قبل إصدار التأشيرات.

ودعت الشركات إلى إيفاد مندوب عنها إلى غرفة العمليات التي خصصتها وزارة السياحة والآثار لإصدار تأشيرات الحج، والموجودة ببرج مصر للسياحة بميدان العباسية، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2026، على مدار اليوم، لمراجعة بيانات الحجاج المسجلة والتأكد من صحتها قبل اعتماد التأشيرات.

وأكدت "غرفة السياحة" أنه في حال عدم قيام أي شركة بإرسال مندوب لمراجعة البيانات، ستتولى وزارة السياحة والآثار إصدار التأشيرات استنادًا إلى البيانات المسجلة على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، مع تحميل الشركة التي لم توفد مندوبها كامل المسؤولية عن أي تأشيرات يتم إصدارها بناءً على تلك البيانات.

وشددت الوزارة، وفقًا لما ورد في الخطاب، على أن الشركات تتحمل المسؤولية القانونية تجاه الحجاج التابعين لها إذا لم يتم إصدار تأشيرات الحج لهم نتيجة التأخر في استكمال الإجراءات المطلوبة أو عدم مراجعة البيانات في الموعد المحدد.

وأعربت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في ختام الخطاب، عن تقديرها لتعاون الشركات الأعضاء وسرعة استجابتها لإنهاء إجراءات موسم الحج، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين وتنظيم رحلات السفر وفق الضوابط المعتمدة.

محمود كهربا يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام (صورة)
محمود كهربا يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام (صورة)

طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور

