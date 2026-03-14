أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنطقة تمر بمرحلة فارقة تتطلب وعيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الصعوبات التي تواجه مصر ليست اقتصادية فقط بل تتعلق بتحديات إقليمية معقدة، "إحنا بنتكلم على مفترق طرق حقيقي.. ظروف مش بس اقتصادية صعبة"

وكشف الرئيس، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، عن الفرق بين الأسعار المدعومة والتكلفة الحقيقية للكهرباء، مؤكدًا أن الدولة تتحمل فارقًا ضخمًا لصالح المواطنين، "حقكم عليا إنكم تعرفوا"

وأوضح الرئيس أن مصر لا تزال تتحمل تداعيات الأحداث السابقة، محذرًا من الحديث بنصف حقيقة دون معرفة كاملة بالصعوبات التي تواجهها الدولة، "ما تنسوش إحنا دخلنا أزمة 2011 و2012.. مين دفع تمنها؟ إحنا.. إحنا الدولة".

وكشف الرئيس عن تكلفة تحديث الشبكة الكهربائية لاستيعاب الطاقة المتجددة، موضحًا أن التحول للطاقة الشمسية والرياح يحتاج استثمارات ضخمة بالعملة الصعبة، معقبًا: "هدفنا 42% طاقة متجددة في 2030.. بس ده محتاج شبكة جديدة بـ 50 مليار جنيه".

ووجه الرئيس رسالة للحكومة بضرورة التواصل بشفافية مع المواطنين، مؤكدًا أن الصراحة والمصارحة هما أساس الثقة بين الدولة والشعب، "إحنا مع بعض.. لازم تتكلموا مع الناس وتقولوهم كل حاجة".

وحذر الرئيس السيسي من الحديث دون معرفة كاملة بالصعوبات الحقيقية التي تواجهها الدولة، مؤكدًا أن هذا الأمر خطير وله تداعيات سلبية على فهم المواطنين للتحديات، "الناس تتكلم بنص حقيقة وربع حقيقة وهم مش عارفين حاجة.. ده أمر خطير جدًا".