سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، على حريق نشب داخل منزل ومحل تجاري بمدينة الخارجة، دون تسجيل إصابات بشرية.

بلاغ عاجل بالحريق

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمدينة الخارجة، ووجود تصاعد للأدخنة من موقع الحادث خلف مستشفى الخارجة التخصصي بحي البساتين.

انتقال الحماية المدنية

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تبين نشوبه داخل منزل ومحل تجاري مملوكين للمواطن عادل فودة، وجرى التعامل السريع مع النيران وإخمادها.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المنشآت والمنازل المجاورة، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بموقع البلاغ.

تحقيقات النيابة

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسباب اندلاعه وملابساته، مع حصر التلفيات الناتجة عن الحادث.