إعلان

السيسي ردًا على انتقادات الحكومة: قراراتنا مدروسة ونختار الأقل تكلفة على المواطنين

كتب : أحمد العش

09:23 م 14/03/2026 تعديل في 09:58 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (3)
  • عرض 5 صورة
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (6)
  • عرض 5 صورة
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (5)
  • عرض 5 صورة
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة والمعنيين مطالبون بتقديم الشرح اللازم للمواطنين لضمان وضوح الأمور وتحقيق الشفافية، خصوصًا لأولئك الذين تكون أصواتهم مسموعة ولهم تأثير في المجتمع.

جاء ذلك بعد إنه لاحظ في بعض الكتابات الصحفية، تشير إلى أن الحكومة لا تصارح المواطنين بحقائق الأمور ولا تنفذ وعودها، موضحًا أنه من غير الممكن تنفيذ كل ما نتمناه.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته حفل إفطار الأسرة المصرية، أن مصر والحكومة لم تكن سببًا في الأزمات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الـ5 الماضية، بل كانت الدولة تتحمل تداعيات الأزمات والحروب، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر دولة غير غنية ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، وتسعى الدولة لتلبية احتياجاتهم قدر الإمكان وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وأنه منذ عام 2020 وما تلاه تعرضت مصر لأزمات صعبة تجنّب آثارها كان من المستحيل، ما أسفر عن خسارة نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يعادل نحو 500 مليار جنيه، مما انعكس على قدرة الدولة على التحرك اقتصاديًا.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير تبوك للتهنئة بشهر رمضان الكريم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إفطار الأسرة المصرية السيسي عبد الفتاح السيسي تصريحات الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد استهداف أمريكا لها.. لماذا تُعد جزيرة خرج كنز إيران الاستراتيجي؟
شئون عربية و دولية

بعد استهداف أمريكا لها.. لماذا تُعد جزيرة خرج كنز إيران الاستراتيجي؟
بعد قرار إنهاء تعاقدهم.. أين تذهب "رواتب مستشاري المحافظ" الموفرة في بورسعيد؟
أخبار المحافظات

بعد قرار إنهاء تعاقدهم.. أين تذهب "رواتب مستشاري المحافظ" الموفرة في بورسعيد؟
كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل
حوادث وقضايا

كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل

خطة فرنسية من أجل لبنان.. اعتراف بإسرائيل وتحالف دولي لنزع سلاح حزب الله
شئون عربية و دولية

خطة فرنسية من أجل لبنان.. اعتراف بإسرائيل وتحالف دولي لنزع سلاح حزب الله
إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"