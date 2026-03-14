قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة والمعنيين مطالبون بتقديم الشرح اللازم للمواطنين لضمان وضوح الأمور وتحقيق الشفافية، خصوصًا لأولئك الذين تكون أصواتهم مسموعة ولهم تأثير في المجتمع.

جاء ذلك بعد إنه لاحظ في بعض الكتابات الصحفية، تشير إلى أن الحكومة لا تصارح المواطنين بحقائق الأمور ولا تنفذ وعودها، موضحًا أنه من غير الممكن تنفيذ كل ما نتمناه.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته حفل إفطار الأسرة المصرية، أن مصر والحكومة لم تكن سببًا في الأزمات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الـ5 الماضية، بل كانت الدولة تتحمل تداعيات الأزمات والحروب، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر دولة غير غنية ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، وتسعى الدولة لتلبية احتياجاتهم قدر الإمكان وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وأنه منذ عام 2020 وما تلاه تعرضت مصر لأزمات صعبة تجنّب آثارها كان من المستحيل، ما أسفر عن خسارة نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يعادل نحو 500 مليار جنيه، مما انعكس على قدرة الدولة على التحرك اقتصاديًا.

