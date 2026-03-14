قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأحداث التي تشهدها المنطقة وما يحدث بها يستدعي من المواطنين التفكير فيها بعمق، مشيراً إلى أننا في مفترق طرق حقيقي وأن الظروف صعبة، مذكرا بأحداث عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ تكبدنا خسائر كبيرة.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية إلى أنه حرص على عقد إفطار الأسرة المصرية اليوم للقاء الأسر والمواطنين وتوضيح الأمور، وأكد على ضرورة تقديم الشرح اللازم للمواطنين ومراعاة الشفافية التامة، مبدياً استعداد الحكومة لتلقي أي اقتراحات مدروسة تساهم في حل أي مشكلة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تماسك المصريين، حيث ذكر "يجب أن نكون مع بعض ويجب أن نخلي بالنا لأن المنطقة تتغير وبعض البلاد تضيع بسبب حسابات خاطئة".

واستكمل: ليس من المنطقي ولا من العدل، أن نستمر فى الاقتراض بالعملة الصعبة، لتغطية هذه الاحتياجات، وهو ما ينطبق كذلك على الغاز وغيره من السلع، مع ضرورة توفير المنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة بالصور

الصحة تنشر 25 عيادة متنقلة بالحدائق والميادين العامة خلال عيد الفطر