"يجب نخلي بالنا".. الرئيس السيسي: المنطقة تتغير وبعض البلاد تضيع بسبب حسابات خاطئة

كتب : عمرو صالح

09:14 م 14/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأحداث التي تشهدها المنطقة وما يحدث بها يستدعي من المواطنين التفكير فيها بعمق، مشيراً إلى أننا في مفترق طرق حقيقي وأن الظروف صعبة، مذكرا بأحداث عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ تكبدنا خسائر كبيرة.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية إلى أنه حرص على عقد إفطار الأسرة المصرية اليوم للقاء الأسر والمواطنين وتوضيح الأمور، وأكد على ضرورة تقديم الشرح اللازم للمواطنين ومراعاة الشفافية التامة، مبدياً استعداد الحكومة لتلقي أي اقتراحات مدروسة تساهم في حل أي مشكلة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تماسك المصريين، حيث ذكر "يجب أن نكون مع بعض ويجب أن نخلي بالنا لأن المنطقة تتغير وبعض البلاد تضيع بسبب حسابات خاطئة".

واستكمل: ليس من المنطقي ولا من العدل، أن نستمر فى الاقتراض بالعملة الصعبة، لتغطية هذه الاحتياجات، وهو ما ينطبق كذلك على الغاز وغيره من السلع، مع ضرورة توفير المنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعار البترول حفل إفطار الأسرة المصرية

