السيسي: الاقتراض بالعملة الصعبة دون إجراءات استثنائية يقود لدائرة مفرغة من الديون

كتب : أحمد العش

09:07 م 14/03/2026
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (3)
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (4)
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (5)
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (6)
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (7)
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (8)
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي
    حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي (9)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ليس من المنطقى ولا من العدل، أن نستمر فى الاقتراض بالعملة الصعبة، لتغطية احتياجات الدولة، وهو ما ينطبق كذلك على الغاز وغيره من السلع، مع ضرورة توفير المنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أن الاستمرار فى هذا النهج يقود إلى دائرة مفرغة من تراكم الديون، ما لم تتخذ الدولة إجراءات استثنائية حاسمة، مشددًا على حرص الحكومة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية، ومتابعتها المستمرة للأسواق لمنع أي استغلال.

وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة ملزمة بالتدقيق الصارم في هذا الشأن والتعامل الجاد مع كل من يثبت تورطه في الاستغلال، مؤكدًا أنه سبق وأن أشار إلى إمكانية إحالة المخالفين للمحاكمة العسكرية، حرصًا على تطبيق القانون وحماية المواطنين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة، بالتوازي مع ذلك، تواصل تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا ضمن الموارد المتاحة، إيمانا منها بواجبها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري.

