مصطفى الفقي يجيب عن السؤال الصعب: هل تقلص الدور المصري في المنطقة؟ (فيديو)

كتب : أحمد العش

01:35 ص 14/03/2026

الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر واجهت تحديات كبيرة خلال العقود الماضية على مستوى السياسة والاقتصاد والثقافة في المنطقة، موضحًا أن الهزيمة في 1967 كانت نقطة فاصلة أثرت على التنمية وأدت إلى فقدان الأصوات العربية وإتاحة الفرصة لصراعات إقليمية.

وأضاف "الفقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة، أن مصر تسعى دائمًا للحفاظ على مكانتها كعمود الخيمة في المنطقة العربية، وأن أي محاولة لتقليص هذا الدور تعتبر جزءًا من تيار كبير يحاول التأثير على التوازن الإقليمي، مشددًا على أن الدور المصري لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه مجرد مواجهة بين دول صغيرة.

وتابع أن العلاقات المصرية السعودية شهدت بعض التوترات، إلا أن هناك محاولات خارجية لتعكير العلاقة بين الدولتين الكبيرتين في المنطقة، معتبرًا مصر والسعودية محورًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والتحول المطلوب في المنطقة.

وأوضح المفكر السياسي، أن الحصار المفروض على مصر والمنطقة العربية يتجسد في عدة ملفات، من شرق المتوسط وقضية الغاز إلى سيناء وملف الفلسطينيين، وكذلك التحديات في السودان وليبيا، إلى جانب قضايا سد النهضة والأمن القومي، ما يعطي إحساسًا أحيانًا بأن مصر محاصرة من جهات متعددة.
وأشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن هناك محاولات لضعف مصر اقتصاديًا وأمنيًا، بما في ذلك بعض الحملات ضد المخدرات والإرهاب، لكنها جميعها تؤكد أهمية صمود مصر وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، والحفاظ على دورها المركزي في المنطقة العربية.

مصطفى الفقي مجدي الجلاد أسئلة حرجة

انتقاما لمقتل أقاربه في لبنان.. رجل يهاجم كنيسا يهوديا في ميشيجان الأمريكية
مشادة كلامية تتحول لشجار.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة في دمنهور
اليوم 14 من حرب إيران: خامنئي ينجو من الاغتيال وأمريكا تستنفر الـ"مارينز"
استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
بعد غرامة المليون جنيه.. هايدي كامل تثير الجدل بظهورها في مسلسل "نون النسوة"

