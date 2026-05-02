أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستنخفض بسرعة بمجرد انتهاء الوضع في إيران وقد تكون أرخص مما كانت عليه سابقا.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي له اليوم السبت، أنه لا يجب أن تحصل إيران على سلاح نووي نهائيا، إذ أن المواجهة العسكرية معها كانت ضرورية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة نجحت في تدمير إيران بفضل إسرائيل والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سنتولى أمر كوبا عقب الانتهاء من إيران، لافتا إلى أن بعد عودة القوات الأمريكية من إيران قد يتم وضع حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بالقرب من كوبا.

وتابع إلى أن القوات الأمريكية فككت القدرات الإيرانية وسلاحها الجوي خرج عن الخدمة تماما ولم يعد لها وجود، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى الغواصات في العالم وأقوى جيش، إذ أنه تم تحييد أكثر من 80% من منشآت الصواريخ لكن لا تزال هناك مخزونات متبقية لدى إيران.

وأشار إلى القوات الأمريكية نجحت في تدمير معظم مصانع المسيرات الإيرانية، إذ أن القدرة المتبقية لديهم محدودة جدا، لافتا إلى أن مخزون إيران من الغذاء ينفد خلال 3 شهور.

وقال إن البحرية الإيرانية التي كانت الأقوي إقليميا دمرت بالكامل، إذ أن 159 سفينة تابعة لها الآن في قاع البحر، موضحا أن إيران كانت تتنمر على دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد القادة الذين يمكننا الحديث إليهم في إيران.

وأشار إلى أن إيران لا تزال لديها بعض الصورايخ، إذ أن الولايات المتحدة قضت على 85% من إنتاج الصواريخ في إيران.