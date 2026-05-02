أمريكا تحذر مواطنيها في بريطانيا

حذرت السفارة الأمريكية في لندن مواطنيها المقيمين في المملكة ‌المتحدة بضرورة توخي الحذر في الأماكن العامة، والالتزام بالهدوء، ومراجعة خططهم الأمنية الشخصية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان: "رفعت حكومة المملكة المتحدة يوم الخميس، مستوى التهديد الإرهابي الوطني إلى شديد ما يدل على وقوع هجوم إرهابي محتمل للغاية".

وأوضحت أن ارتفاع مستوى التهديد جاء عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في جولدرز جرين الأربعاء.

وأضافت أن الارتفاع الأخير في التهديدات الإرهابية يعود إلى تصاعد التهديدات الإرهابية الإسلامية واليمينية المتشددة في المملكة المتحدة.

ونصحت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين بـ"البقاء متيقظين في الأماكن العامة بما في ذلك المدارس والمستشفيات والكنائس والمواقع السياحية ومراكز النقل، وتجنب لفت الأنظار، وكذلك تغيير مسارات وأوقات سفركم لتقليل احتمالية حدوث أي شيء".

واختتمت بيانها بالقول: "ابقوا على دراية بمحيطكم بما في ذلك الأحداث المحلية".

وأصدرت السفارة تحذيرها بعد أن أعلن ⁠مسؤولون حكوميون بريطانيون رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى.

ورفعت لندن مستوى التهديد الإرهابي من عال ⁠إلى شديد يوم الخميس، بعد حادث طعن لاثنين من اليهود وقع في ⁠وقت سابق من الأسبوع شمال لندن.

ويشير مستوى ⁠التهديد إلى احتمال كبير لوقوع هجوم خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقا لروسيا اليوم.