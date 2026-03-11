استعرض الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، حقائق مذهلة حول طبيعة عمل الجهاز الدوري لجسم الإنسان، قائلاً إن الجسم يضم شبكة ضخمة تتكون من 37 تريليون خلية تعتمد كلياً في غذائها على عمل القلب. وأشار إلى أن هذا العضو الحيوي يبدأ مهامه في النبض والضخ منذ الأسبوع الثالث من عمر الجنين، أي قبل اكتمال تكوين المخ أو الدورة الدموية نفسها.

وأضاف شعبان، خلال برنامجه "حتى يتبين"، أن الجنين يقضي أسبوعاً كاملاً بعد شهره الثالث في عملية "تدريب" للقلب على مهارات الضخ والعمل المستمر. وفيما يخص الأوزان، ذكر أن قلب الشخص البالغ يزن عادةً نحو 300 جرام، إلا أن هذا الوزن يرتفع لدى الرياضيين ليصل إلى 500 جرام، بينما قد يتضخم في بعض الحالات المرضية ليبلغ كيلوجراماً كاملاً.

وفي لفتة بيانية، أوضح العميد السابق لمعهد القلب أن الطبيعة التشريحية تمنح الرجل قلباً واحداً فقط، بينما قد تحمل المرأة قلبين في آن واحد خلال فترة بارزة وهي فترة الحمل، مستشهداً بالآية الكريمة: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه».

ولفت شعبان إلى وجود حالات نادرة جداً ومحدودة عالمياً لأطفال وُلدوا بقلبين، مؤكداً أن هذه الحالات التي يتراوح عددها بين 9 إلى 11 حالة فقط لم يكتب لها البقاء حتى سن البلوغ.

وفي ختام حديثه، بين أن المعدل الطبيعي لنبضات القلب يتراوح ما بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة الواحدة، حيث تتسارع مع النشاط البدني وتهدأ أثناء الاسترخاء والمنام. وأكد أن المحصلة اليومية لهذا المجهود تصل إلى نحو 100 ألف نبضة، يقوم القلب خلالها بضخ كميات ضخمة من الدماء تقدر بـ 7 آلاف لتر يومياً.