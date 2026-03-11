أجرى المهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية ليلية بعدد من شوارع مدينة العياط، لمتابعة انتظام الخدمات والتأكد من التزام الجهات التنفيذية بالتعليمات المنظمة للعمل، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتكثيف المرور الميداني على المرافق والخدمات الحيوية.

متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي

وتفقد إبراهيم الشهابي، خلال جولته عددًا من مستودعات أنابيب البوتاجاز بالمدينة، للتأكد من توافر الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمي، مع التشديد على التصدي لأي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الجولة المرور على عدد من مواقف سيارات السرفيس، للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة لخطوط السير الداخلية والخارجية، عقب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود.

والتقى "الشهابي" بعدد من المواطنين والسائقين، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة معلنة بجميع المواقف، مع التشديد على مسؤولي جهاز السرفيس بعدم التهاون مع أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير بما يضر بالمواطنين.

تفاصيل تفقد نائب محافظ الجيزة لمستشفى العياط المركزي

وتفقد نائب المحافظ، خلال الجولة، مستشفى العياط المركزي، للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، ومتابعة انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة.

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته بمتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع، والتأكد من رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط في الشوارع الرئيسية والحيوية. ووجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخالفات والإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العياط.

ويذكر أنه رافق نائب المحافظ خلال الجولة محمود شنب رئيس مركز ومدينة العياط، والدكتور رمضان سيد مدير عام مستشفى العياط المركزي، إلى جانب مسؤولي مديرية التموين وجهاز السرفيس بمحافظة الجيزة.

