مسؤولون أمريكيون: إيران لم تكن جادة في التوصل لاتفاق نووي

كتب : مصراوي

04:54 ص 01/03/2026

أمريكا

وكالات

أكد مسؤولون أمريكيون بارزون، أن طهران لم تكن تعتزم بشكل جدي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، مشيرين إلى أنها رفضت مناقشة برنامجها الصاروخي.

وخلال إحاطة صحفية، قال أحد المسؤولين، إن إيران كانت تسعى للإبقاء على قدرة تخصيب اليورانيوم بما يسمح لها في نهاية المطاف باستخدامها لصنع قنبلة نووية، مضيفا أنه لو كانت تريد برنامجا نوويا سلميا، لكنا وفرنا لها الوسائل لتحقيق ذلك.

واعتبر أن الجانب الإيراني لجأ إلى مناورات وتسويف بدلا من إبداء استعداد فعلي للتوصل إلى تسوية.

قال مسؤول آخر، إن طهران تعهدت إعادة بناء المواقع النووية الثلاثة التي استهدفتها الولايات المتحدة في يونيو 2025، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، متهما السلطات الإيرانية بتقديم معلومات مضللة بشأن طبيعة بعض المنشآت، ومنها مفاعل طهران للأبحاث.

وأوضح أحد المسؤولين، أن لدى واشنطن معلومات تفيد بأن انتظار ضربة إيرانية أولى كان سيؤدي إلى خسائر أكبر، مشيرا إلى أن التحرك الأمريكي جاء وقائيا ودفاعيا.

أضاف أن إيران رفضت باستمرار مناقشة صواريخها البالستية، وهو مطلب رئيسي لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن هذا الموقف "لم يترك أمام الرئيس خيارا آخر"، على حد تعبيره، وفقا لسكاي نيوز.

مسؤولون أمريكيون إيران اتفاق نووي رفضت مناقشة برنامجها الصاروخي

