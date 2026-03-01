إعلان

عبد المنعم سعيد: تورط واشنطن جيوستراتيجي وارد.. والانخراط الأمريكي المباشر تداعياته خطيره

كتب : داليا الظنيني

12:10 ص 01/03/2026

عبد المنعم سعيد

كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الحالية تعود جذورها إلى ما جرى في 7 أكتوبر 2023، معتبرًا أن تلك الأحداث شكلت نقطة الانطلاق لسلسلة من التطورات التي قادت إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال سعيد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten": إن الحروب في مجملها ذات نتائج سلبية، مشيرًا إلى أن المنطقة لا تزال تعيش أجواء ساخنة ومعقدة في ظل استمرار العمليات واتساعها جغرافيًا.

وأضاف المفكر السياسي، أن الجهود التي بذلتها مصر منذ اندلاع الأزمة قامت على ضرورة الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، والسعي الدائم نحو حلول سياسية، في ظل إدراك كامل لحساسية وتشابك المشهد الإقليمي.

وأوضح أن ما يجري لم يعد محصورًا بين إسرائيل وإيران فقط، بل يمتد تأثيره إلى بؤر توتر أخرى، مما يزيد من تعقيد الموقف ويصعب احتواء التداعيات.

وتوقع عبد المنعم سعيد، أن تكون كل من روسيا والصين قد تحركتا لدعم إيران، في إطار حسابات التوازنات الدولية الكبرى.

وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس انعكاسات الصراع على المستوى الدولي، حيث تسعى القوى الكبرى إلى استغلال الأزمة لتعزيز مواقعها وتحقيق مكاسب جيوسياسية على حساب الأطراف الأخرى.

وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، رأى المفكر السياسي أن هناك احتمالًا حقيقيًا لتوريط الولايات المتحدة في حرب استنزاف طويلة.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يملك القدرة على الدفع نحو وقف إطلاق النار، لكن أي انخراط مباشر قد يتحول هذه المرة إلى تورط جيوستراتيجي واسع، نظرًا لطبيعة إدارة الحرب وتعقيداتها، محذرًا من أن واشنطن قد تجد نفسها في مستنقع جديد يصعب الخروج منه.

