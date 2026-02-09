تفقد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، الاثنين، مشروع "زاد آل البيت" لإطعام الأسر الأولى بالرعاية، والمقام بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بمنطقة السيدة زينب.

وأطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، أمس، بالتعاون مع مؤسسة "حي على الوداد"، مشروع "زاد آل البيت" المحروسة، لتقديم وجبات ساخنة ومجهزة للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة السيدة زينب، وذلك بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

جاء ذلك بحضور، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء محمد عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب، والمهندس تامر شمعة عضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، رئيس مؤسسة "حي على الوداد".

وتابع محافظ القاهرة، مدى جاهزية سيارات مشروع "زاد آل البيت" لبدء توزيع الوجبات المجهزة على الأسر الأولى بالرعاية من المترددين على منطقة السيدة زينب.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب، بتقديم كل سبل الدعم وتقديم التسهيلات اللازمة، ليأتي مشروع "زاد آل البيت" ثماره.

وأطلع المهندس تامر شمعة رئيس مؤسسة حي على الوداد، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على آلية توزيع الوجبات على الأسر الأولى بالرعاية، وقدّم شرحًا وافيًا عن السيارة المجهزة التي سيتم توزيع الوجبات من خلالها.

وأضاف أن المشروع يعتمد على سيارات متنقلة لتوزيع الوجبات الجاهزة، بواقع ثلاثة آلاف وجبة مجانية يوميًّا، مؤكدًا أن تعميم المشروع على مستوى الجمهورية يأتي في إطار التعاون الوطني لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ونشر قيم المحبة والتكافل والسلام، باعتبار الإطعام أحد ركائز الأمن المجتمعي والتنمية الإنسانية.

ووجه رئيس مؤسسة حي على الوداد، الشكر للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على جهوده في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة لبدء المشروع، والتي تمثلت في تخصيص قطعة أرض بجوار مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وتفقده المشروع على أرض الواقع وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات، لتقديم خدمة تليق بالشعب المصري.

وقال شمعة، إنه سيتم إطلاق مشروع "زاد آل البيت" خلال هذا الأسبوع بجوار مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، وبعد ذلك بمساجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وسيدنا عمرو بن العاص"، ومسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، وسيتم تسليم مؤسسة "القبة الخضراء" بمحافظة بني سويف والتي يرأس مجلس أمنائها الشيخ جابر بغدادي، سيارة، مجهزة لتوزيع الوجبات الساخنة، في أول أيام شهر رمضان المبارك، موجها الشكر للدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف لتقديمه الدعم اللازم لإنجاح المشروع.

